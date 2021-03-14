Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК. Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам.

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С чего всё началось Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда из-за дорожающих продуктов. «В конце марта мы на 1–2 руб. будем вынуждены поднять цены», — сообщил РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров. РБК 02:00