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РИА Новости
РИА Новости

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК. Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам.В источнике
С чего всё началось

Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда из-за дорожающих продуктов. «В конце марта мы на 1–2 руб. будем вынуждены поднять цены», — сообщил РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров.
РБК02:00

Подробнее о событии

Российские рестораторы говорят о росте цен в кафе и ресторанах из-за роста цен на продукты

Эхо Москвы12:03

РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты

РИА Новости05:01

Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

РБК02:00

Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты

Lenta.ru02:50

Рестораны начали экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Телеканал 360°02:43

В России вслед за продуктами подорожает ресторанная еда

URA.Ru02:36

СМИ сообщили о планах ресторанов поднять цены в меню

Говорит Москва02:58
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 52 642, скончался еще 1701 пациент с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости08:41