РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
Российские заведения общественного питания допустили возможность повышения цен из-за подорожания продуктов питания, сообщает РБК. Так, согласно мнению бизнесменов, наибольший рост цен наблюдается на курятину. Однако многие рестораторы заявили о готовности адаптироваться к новым обстоятельствам.В источнике
С чего всё началось
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов
Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда из-за дорожающих продуктов. «В конце марта мы на 1–2 руб. будем вынуждены поднять цены», — сообщил РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров.
РБК02:00