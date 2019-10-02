Технологии
Будущее России. Национальные проектыРБК: операторов 5G переведут на российские серверы
При строительстве сетей пятого поколения связи 5G операторам потребуется перейти на серверы российской разработки.
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с чего всё началось
При строительстве сетей пятого поколения связи (5G) операторы должны мигрировать на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы», следует из «дорожной карты» по технологиям беспроводной связи, которую разработала «дочка» «Ростеха» Национальный центр информацизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».РБК00:00
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