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с чего всё началось

При строительстве сетей пятого поколения связи 5G операторам потребуется перейти на серверы российской разработки.

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