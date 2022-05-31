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РБК: операторы электричек получили за 2021 год рекордную за четыре года прибыль

Совокупная выручка железнодорожных пригородных пассажирских компаний (ППК) по итогам 2021 года составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК.
РБК
Именно за счет частичного восстановления пассажиропотока после пандемии Московско-Тверская ППК смогла получить чистую прибыль в прошлому году (192 млн руб. против убытка 1 млрд руб. в 2020-м), поясняет пресс-секретарь компании Александр Долгих.
РБК
С монополией не связан только крупнейший оператор электричек — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК; подконтрольна структурам Искандера Махмудова и Андрея Бокарева).
РБК
В январе - апреле 2022 года пассажирские перевозки в пригородном сообщении на сети РЖД выросли на 6% к аналогичному периоду 2021 года, до 304,1 млн человек.
ТАСС

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Операторы российских электричек в 2021 году получили рекордную прибыль
Говорит Москва00:49
Операторы электричек получили рекордные ₽5 млрд прибыли за 2021 год
Газета.Ru01:59
РБК: Операторы электричек в России после рекордной прибыли могут столкнуться с проблемами из-за санкций
Росбалт01:35
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РБК: операторы электричек получили за 2021 год рекордную за четыре года прибыль
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