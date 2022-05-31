Совокупная выручка железнодорожных пригородных пассажирских компаний (ППК) по итогам 2021 года составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК.
Именно за счет частичного восстановления пассажиропотока после пандемии Московско-Тверская ППК смогла получить чистую прибыль в прошлому году (192 млн руб. против убытка 1 млрд руб. в 2020-м), поясняет пресс-секретарь компании Александр Долгих.
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