РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
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Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
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