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Коммерсантъ
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
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Национальная служба новостей

Россиянам улучшат условия ипотеки

Национальная служба новостей05:57
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъ05:56
Lenta.ru

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ru04:35
Московский Комсомолец

Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%

Московский Комсомолец05:20
Эхо Москвы

РБК: Правительство готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке

Эхо Москвы05:02
Профиль

Правительство снизит первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Профиль05:26
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК04:00
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россиявчера в 12:56
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Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ruвчера в 04:23
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