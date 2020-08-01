РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.