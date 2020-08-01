Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.
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с чего всё началось

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00

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РБК: Правительство готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке

Эхо Москвы05:02

Россиянам улучшат условия ипотеки

Национальная служба новостей05:57

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъ05:56

Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%

Московский Комсомолец05:20

В России снизят первый взнос для льготной ипотеки

URA.Ru06:37

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ru04:35

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК04:00
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Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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Футбол

ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
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RT на русском вчера в 18:16
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Происшествия

На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
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Политика

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
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Интернет

Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
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Общество

Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

"Более широкую вакцинацию планируем на октябрь", - сказал глава ведомства Михаил Мурашко журналистам в субботу в Нижнем Новгороде.
Интерфакс 03:37
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Происшествия

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM вчера в 19:53
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Происшествия

Во Франции из-за наезда автомобиля на толпу пострадали 13 человек

REGNUM 05:18
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

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Общество

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
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Nokia готовит к презентации сразу три новых смартфона

Компания Nokia собирается выпустить три смартфона, которые представят на выставке Internationale Funkausstellung 2020 в Берлине (Германия).
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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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Авто

Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S

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Тарантас Ньюс 29 июля в 10:12
Общество

Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат

Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Российская газета 05:31
Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
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Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
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Культура

Башмет и Гармаш откроют фестиваль искусств им. Чайковского в Клину

От театра до джаза Основной площадкой форума, как и в прошлые годы, станет большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, она сможет вместить около 600 зрителей.
ТАСС 30 июля в 17:07
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Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 30 июля в 10:51
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Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем

Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
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Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы

Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку.
ФАН 05:45
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Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости

Для кандидатов в хабаровские губернаторы вряд ли введут ценз оседлости Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов, недавно покинувший фракцию ЛДПР, в четверг внес на рассмотрение коллег поправку к уставу региона о десятилетнем цензе оседлости для кандидатов на пост губернатора.
Коммерсантъ 03:52
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