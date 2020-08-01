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Коммерсантъ
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

РБК: Правительство готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке

Эхо Москвы05:02
Коммерсантъ

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Коммерсантъ05:56
Профиль

Правительство снизит первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Профиль05:26
Московский Комсомолец

Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%

Московский Комсомолец05:20
Национальная служба новостей

Россиянам улучшат условия ипотеки

Национальная служба новостей05:57
Lenta.ru

Россиянам решили упростить получение ипотеки

Lenta.ru04:35
РБК

Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

РБК04:00
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07
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В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru.
РБК23:52
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Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru06:23
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
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