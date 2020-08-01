РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Смотрите также
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Электрический внедорожник Hummer EV выпустят осенью 2021 года
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Шойгу принял участие в молебне в честь небесных покровителей ВДВ
В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
В России резко выросли цены на яблоки
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК. По данным издания, премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление, но его планируют обнародовать 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
Подробнее о событии