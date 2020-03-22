Коронавирус

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МВД разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Соответствующее поручение дал руководитель столичного главка Олег Баранов, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве. По данным РБК, план должен быть разработан до конца марта.
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с чего всё началось

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБКвчера в 11:18

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РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

РИА Новостивчера в 13:28

Власти отрицают разработку плана закрытия Москвы на карантин

Коммерсантъвчера в 13:24

Столичный главк МВД готовит план на случай ограничений въезда в столицу и введения комендантского часа

Эхо Москвывчера в 12:01

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия Москвы на карантин

Дождьвчера в 13:09

МВД разрабатывает план действий на случай закрытия Москвы

URA.Ruвчера в 11:40

До конца марта полиция подготовит план на случай закрытия везда в Москву

Mockva.ruвчера в 11:39

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

РБКвчера в 11:18
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Экономика

Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
РБК вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице

Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Суть событий вчера в 08:35
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета вчера в 01:42
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
Здоровье

В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
Росбалт 01:07
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая

Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
ТВ Центр 01:44
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Общество

Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Российская газета вчера в 02:39
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 19 марта в 21:02
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском вчера в 10:02
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Общество

Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
МР7.ру вчера в 23:55
Политика

Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли выразил слова благодарности в адрес России за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 23:25
Здоровье

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Lenta.ru 00:52
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Известия вчера в 18:00
Происшествия

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Энергетика

Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть

В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.
Агентство Телеграф 21 марта в 04:22
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
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