Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

с чего всё началось

МВД разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Соответствующее поручение дал руководитель столичного главка Олег Баранов, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве. По данным РБК, план должен быть разработан до конца марта.

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

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