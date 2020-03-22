Коронавирус
РИА НовостиРБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Соответствующее поручение дал руководитель столичного главка Олег Баранов, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве. По данным РБК, план должен быть разработан до конца марта.
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с чего всё началось
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.РБКвчера в 11:18
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Экономика
Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
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Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Общество
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы
Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Здоровье
В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Общество
В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян
Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
Меркель отправилась на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
Политика
Италия поблагодарила Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Начальник Генштаба Вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли выразил слова благодарности в адрес России за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Здоровье
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Происшествия
В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Энергетика
Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть
В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.