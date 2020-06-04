Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.

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Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. По их словам, обращение может пройти после подведения итогов голосования.

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

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