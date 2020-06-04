Политика

Газета.RuГазета.RuРБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. По их словам, обращение может пройти после подведения итогов голосования.
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с чего всё началось

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента.
РБК02:31

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РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Газета.Ru04:31

СМИ: Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции

Московский Комсомолец03:43

СМИ: Путин может выступить с новым обращением к нации

БИЗНЕС Online02:35

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Lenta.ru03:14

Путин может обратиться к нации после голосования по Конституции

URA.Ru02:58

Путин может обратиться к нации после голосования по поправкам к Конституции

REGNUM03:15

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

РБК02:31
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию

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В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
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