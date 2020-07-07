Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUГлавный поставщик труб для «Газпрома» может выкупить «ЧТПЗ»

Завод предложил «Газпрому» значительные скидки к ценам остальных поставщиков. Новости о возможной продаже «ЧТПЗ» появились еще в начале 2020 года. На покупку завода уже претендовало несколько частных инвесторов.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.
РБК02:00

Подробнее о событии

РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

ТАСС03:41

Поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

News.ru05:24

Главный поставщик труб для «Газпрома» может выкупить «ЧТПЗ»

ГЛАС.RU04:09

ЧТПЗ может быть продан заводу однокурсника Путина

Накануне.Ru05:49

Претендентом на ЧТПЗ стал основной поставщик труб для «Газпрома»

Компания03:01

Кто может купить Челябинский трубопрокатный завод?

LentaChel.ru02:36

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

Курьеры компании Delivery Club объявили бессрочную забастовку

В компании обещали расторгнуть договор с логистической компании, в которой числятся курьеры и погасить долги, но пока этого не произошло, что и стало причиной объявления забастовки.
Эхо Москвы 07:17
424
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
1
Происшествия

Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.
RT на русском 10:33
23
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 04:41
230
Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
2
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
725
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю

По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
94
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
938
Общество

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
ТАСС 11:17
3
Общество

В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
5
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
5
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз падения мирового ВВП до 3,9%

Брюссель, 7 июля 2020, 11:59 — REGNUM В 2020 году падение реального ВВП еврозоны на фоне пандемии коронавирусной инфекции составит 8,7% вместо 7,7% предполагавшихся в мае.
REGNUM 04:59
Общество

График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
5
Футбол

«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 20:00 по московскому времени.
Sports.ru 07:40
Общество

На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов

Московский Комсомолец 09:47
19
Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 11:30
85
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
911
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
35
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии

На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию.
Lenta.ru 09:54
1
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
122
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
8
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
116
Космос

Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»

В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Финансы

Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
11
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
248
Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций сезона-2020/21 в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 10:50
Общество

МЧС предупредило о дожде и граде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
РБК 11:24
88
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челябинский трубопрокатный завод
Российское металлургическое предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий России, специализируется на производстве труб. Входит в состав группы ЧТПЗ. Относится к трубным заводам «Большой восьмёрки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное