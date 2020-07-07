Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.

с чего всё началось

Завод предложил «Газпрому» значительные скидки к ценам остальных поставщиков. Новости о возможной продаже «ЧТПЗ» появились еще в начале 2020 года. На покупку завода уже претендовало несколько частных инвесторов.

Главный поставщик труб для «Газпрома» может выкупить «ЧТПЗ»

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