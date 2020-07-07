Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.

с чего всё началось

Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.

РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

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