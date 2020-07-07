Экономика
ТАССРБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ
Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.
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Зачем ЗТЗ решил купить ЧТПЗ Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай (" Северный поток-2" и "Сила Сибири") и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока "Газпром" стал сокращать заказы на поставку труб.РБК02:00
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Продают ли ЧТПЗ и ПНТЗ: информация о планах Андрея Комарова стала достоянием гласности
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Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ
Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
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В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"
Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.
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У 50% новых инфицированных нашли пневмонию
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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
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Полет над кратером Королева — завораживающее видео с зонда на Марсе
Специалисты ESA смонтировали видеоролик из полученных с помощью зонда изображений и получили визуализацию полета над кратером.
Sputnik Кыргызстан 04 июля в 04:07
Шоу-бизнес
Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
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Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
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Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
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ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Склад с автомобилями горит на площади 750 кв. м на западе Москвы
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Второй Сетуньский проезд, 3. Горит металлический склад по всей площади 750 кв. м. Внутри находятся автомобили", - сказал собеседник агентства.
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как изменится Цири во 2 сезоне
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В Петербурге проводятся обыски по новому делу генерала Абакумова
По данным источника 78.ru, следственные мероприятия проводятся по местам жительства фигурантов, а также в Фонде содействия программам ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
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Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
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В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Число личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года
Что еще известно:В 2019 году суды признали банкротами 69 тысяч россиян. Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза.
Snob.ru 05:57
Кино
«Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»
Второй сезон шоу закончился в далеком 2006 году, после этого в 2007-м вышел отдельный веб-эпизод, и только в октябре 2018-го — спецвыпуск «Мыши».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
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Интерфакс 05:28
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ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней
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Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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