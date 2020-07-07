Экономика
ТАССРБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ
Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.
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Продают ли ЧТПЗ и ПНТЗ: информация о планах Андрея Комарова стала достоянием гласности
Европейско-Азиатские новости03:51
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Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы
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Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Происшествия
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
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В Тульской области коронавирусом заболели еще 69 жителей
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:49
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области продлили до 13 июля
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 13 июля продлил режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 08:31
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Самуэль Жиго: Москва остаётся «красно-белой»
«Спартак» выиграл ЦСКА дважды за сезон, значит, Москва остаётся «красно-белой».
ГЛАС.RU 04:25
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Здоровье
В Карачаево-Черкесии введен второй этап снятия ограничений
В Карачево-Черкесии вторую неделю подряд снижается число заболевших коронавирусом, из-за чего власти региона приняли решение ослабить введенные ранее из-за эпидемии ограничения, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Кавказский узел 00:51
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
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Кино
Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix
В недавнем интервью актер Крис Хемсворт заявил, что новый фильм окажется довольно забавным, а ему самому необходимо заниматься фантастической физической подготовкой и увеличить мускулатуру еще больше, чем пришлось для предыдущей работы «Тора».
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Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Общество
«ЛУКОЙЛ» планирует начать добычу нефти возле Куршской косы
В центре проектируемой площадки освоения месторождения D33 глубина моря составляет 74,1 м. Объекты, которые планируют построить на новом месторождении, нужны для добычи нефтегазоводяной смеси и ее транспортировки на берег для подготовки и отправки на нефтяной отгрузочный терминал на берегу Калининградского залива в районе поселка Ижевское.
РБК Калининград 03:55
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Правительство сделало доступнее лизинг автомобилей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, расширяющее возможности для лизинга автомобилей.
Российская газета 03:07
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
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Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Российская газета 03:57
Происшествия
По факту исчезновения 8-летней южносахалинки возбуждено уголовное дело
Сахалин.Инфо 03:54
Общество
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44