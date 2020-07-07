Экономика

ТАССТАССРБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
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На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
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Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

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По факту исчезновения 8-летней южносахалинки возбуждено уголовное дело

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