Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.

РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ

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