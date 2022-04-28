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РБК: производители предупредили о риске нехватки оболочек для сосисок и колбасы

По данным РБК, у производителей колбасной продукции в России могут возникнуть трудности из-за запрета Евросоюза на поставки в страну оболочек, которые используются для производства сосисок.
Московский Комсомолец
Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года.
РБК
По словам главы полиграфической компании "Кюко Тамп" Александра Полякова, из-за санкций мясоперерабатывающие заводы в скором времени столкнутся с "отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме" оболочек для различных видов колбас.
ПРАЙМ
По действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, но иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля, утверждает Поляков.
РБК

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РБК: ожидается сокращение ассортимента сосисок и колбас из-за дефицита оболочек для этих продуктов
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