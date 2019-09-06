Армия и оружие

РБКРБКРБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК08:32

Подробнее о событии

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК08:32

Раскрыты подробности гибели российских спецназовцев в Сирии

Lenta.ru08:42

СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих

Коммерсантъ09:29

РБК опубликовал фотографию погибших в Сирии российских военных

Дождь09:02

Названы имена российских военных, которые погибли в Сирии

Эхо Москвы10:30

РБК опубликовал фотографию погибших российских военных в Сирии

Говорит Москва09:00

Опубликовано фото погибших в Сирии офицеров

URA.Ru11:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Происшествия

Петербургский депутат получил арест за мат на предвыборной агитации

Кандидат в депутаты петербургского муниципалитета Смольнинское Ярослав Костров по решению Смольнинского районного суда арестован на пять суток за мелкое хулиганство — публичную нецензурную брань во время предвыборной агитации.
Инфо24 15:23
Автоспорт

Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»

Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru 13:00
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия

Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина

Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Футбол

Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу

Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Транспорт

МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков

МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Космос

Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Общество

Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах

Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Суд арестовал водителя затонувшего в Крыму катера

РБК 14:43
Политика

Путину доложили о нападении на дом Памфиловой

News.ru 08:20
Общество

Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС 10:58
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Здоровье

Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту

Туапсинские вести 05:16
Экономика

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика

Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»

ФАН вчера в 11:06
Армия и оружие

В Турции провели испытания противобункерной крылатой ракеты

Турецкие военные провели успешные испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения укрепленных укрытий.
ТАСС 07:23
Происшествия

В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру

БИЗНЕС Online 07:29
Игры

Новичкам в EVE Online начнут объяснять причины потери первого корабля

REGNUM 08:50
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Политика

Министр экономики Бразилии признал жену Макрона «безобразной»

Газета.Ru 14:13
Технологии

В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт

Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.
Моя Москва.онлайн 11:19
Армия и оружие

«Роскосмос» создаст новую ракету

Pravda.Ru 11:36
Футбол

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
Чемпионат 08:03
Хоккей

Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Главное