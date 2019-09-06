Армия и оружие

РБКРБКРБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.
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с чего всё началось

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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СМИ назвали имя одного из погибших в Сирии российских военнослужащих

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СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих

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Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина

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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
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Происшествия

Памфилова описала внешность нападавшего

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Российского дипломата оклеветали в Италии

Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии "Лига Севера".
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Происшествия

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Коммерсантъ 05:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Баскетбол

Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ

RT на русском 09:44
Политика

Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»

Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Интернет

Facebook объединился с Microsoft в борьбе с «Deepfake»

Технический директор Facebook объявил о создании новой структуры для координации действий в решении проблемы видеофейков, которая будет сформирована из широкой межотраслевой коалиции организаций, включая Facebook, WITNESS, Microsoft и другие.
REGNUM 09:08
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Гаджеты

Nintendo показала обруч для Nintendo Switch

Люди используют обруч как контроллер. Nintendo пообещала рассказать об устройстве 12 сентября.
Cyber.sports.ru 08:55
Армия и оружие

Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Общество

В Репино ввели карантин из-за туберкулеза птиц

Из текста постановления следует, что карантин будет установлен в садоводстве «Монолит». Больных птиц там выявили в одной из голубятен.
АБН 09:47
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Футбол

Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева

Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева Чеченский лидер призвал вынести урок из истории оскандалившихся спортсменов.
Экспресс газета 10:52
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Политика

Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Чемпионат вчера в 17:29
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Известия вчера в 17:33
Авто

В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество

Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний

Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Политика

Путин проверит строительство объектов на космодроме Восточный

Визит главы государства запланирован на 6 сентября Российский президент Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, прибудет на космодром Восточный, чтобы провести там совещание и проверить, как ведется строительство объектов.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
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