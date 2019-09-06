Армия и оружие
РБКРБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.
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с чего всё началось
В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.РБК08:32
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Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Футбол
«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
Рамблер 04:59
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Происшествия
Памфилова описала внешность нападавшего
Газета.Ru 11:44
Политика
Российского дипломата оклеветали в Италии
Итальянская газета Corriere della Sera совершила ошибку, причислив первого секретаря посольства России в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом финансировании с российской стороны партии "Лига Севера".
Вести.Ru 11:29
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Интернет
Facebook объединился с Microsoft в борьбе с «Deepfake»
Технический директор Facebook объявил о создании новой структуры для координации действий в решении проблемы видеофейков, которая будет сформирована из широкой межотраслевой коалиции организаций, включая Facebook, WITNESS, Microsoft и другие.
REGNUM 09:08
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Гаджеты
Nintendo показала обруч для Nintendo Switch
Люди используют обруч как контроллер. Nintendo пообещала рассказать об устройстве 12 сентября.
Cyber.sports.ru 08:55
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Общество
В Репино ввели карантин из-за туберкулеза птиц
Из текста постановления следует, что карантин будет установлен в садоводстве «Монолит». Больных птиц там выявили в одной из голубятен.
АБН 09:47
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Футбол
Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева
Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева Чеченский лидер призвал вынести урок из истории оскандалившихся спортсменов.
Экспресс газета 10:52
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
Авто
В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество
Электронные сигареты спровоцировали вспышку легочных заболеваний
Оказалось, что 90% пострадавших от легочных и респираторных заболеваний в Америке курили электронные сигареты со смесями, содержащими тетрагидроканнабинол – активное вещество марихуаны.
Сибмеда 00:18
Политика
Путин проверит строительство объектов на космодроме Восточный
Визит главы государства запланирован на 6 сентября Российский президент Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, прибудет на космодром Восточный, чтобы провести там совещание и проверить, как ведется строительство объектов.
Аргументы и Факты вчера в 20:04