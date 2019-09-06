Армия и оружие

РБКРБКРБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.
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с чего всё началось

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

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На дом Памфиловой совершено нападение

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МВД предложило выдавать права на управление автобусом с 24 лет

МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которому получить права на вождение автобусом можно только с 24 лет, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
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Авто

В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
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Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион

Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Космос

Способный разрушить город астероид приближается к Земле

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Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств

Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
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Авто

KIA рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

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Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

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Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Вести.Ru 13:12
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Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео

Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
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Роберта Мугабе объявили национальным героем Зимбабве

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Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»

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Свободная Пресса 12:53
Политика

Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17

Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» в 2014 году, признанием Москвой ответственности за произошедшую катастрофу.
Lenta.ru 12:32
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Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
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Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

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Музыка

Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
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Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Политика

Помпео сообщил, когда США обнародуют мирный план по Ближнему Востоку

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Футбол

Месси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Капитан «Барселоны» Лионель Месси интересуется возможностью переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» летом 2020 года.
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Телеведущий Гордон «закрыл рот» коллеге на съемках шоу

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РБК 08:34
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Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами

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Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

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