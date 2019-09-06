В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

с чего всё началось

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Наука Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Кино Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Политика Лукашенко назвал США самой сильной страной Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.

Политика Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17 В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.

Политика Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Общество В Сочи расчистили дорогу от селя Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.

Теннис Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.

Авто В ОАЭ показали уникальный BMW M760Li xDrive Atlantis Blue От маленьких до больших машин и от седанов до внедорожников, дилер походит на автосалон, показывающий высококачественные BMW, которые нацелены на покупателей с хорошим достатком.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Происшествия Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.

Общество Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.

Армия и оружие В результате обстрела ВСУ южной части ДНР есть пострадавшие Результатом обстрела украинскими военными южной части Донецкой народной республики (ДНР) стало двое раненых, сообщили 6 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Армия и оружие В Мьянме заявили о планах купить истребители у России Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью РИА Новости заявил, что его страна планирует приобрести российские истребители Су-30 и самолёты следующего поколения.

Единоборства Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.

Экономика Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.

Гаджеты Nokia выпустила кнопочный телефон с поддержкой WhatsApp Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, выпустила кнопочный телефон с поддержкой популярного мессенджера WhatsApp.