Армия и оружие
РБКРБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы. По информации источника РБК, трое военнослужащих погибли 3 сентября, подорвавшись на мине.
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с чего всё началось
В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.РБК08:32
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Футбол
Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Футбол
Роналдинью стал послом Бразилии по вопросам туризма
Бывший игрок сборной Бразилии Роналдинью стал послом страны по вопросам туризма, сообщает официальный сайт Института туризма Бразилии.
Спорт-Экспресс 05:31
Происшествия
Памфилова рассказала о приметах нападавшего
RT на русском 10:01
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Экономика
Мировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд
Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Гутенев в своем комментарии «Дума ТВ» заявил, что торговые войны приведут к замедлению национальных экономик США и Китая.
Дума ТВ 04:09
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Общество
Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику
Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль.
РБК 07:35
Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
REGNUM 06:31
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Общество
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:36
Наука
Теория хаоса
В 1972 году профессор метеорологии из Массачусетского технологического института Эдвард Лоренц собирался выступить на конференции, но в пылу работы не успел отправить тему своей лекции.
N+1 08:39
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Армия и оружие
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Напомним, что в минувшем году Мьянма и Россия заключили контракт на поставку шести истребителей Су-30.
Pravda.Ru 08:32
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Политика
Путин намерен посетить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин после завершения рабочей программы во Владивостоке намерен посетить космодром Восточный.
RT на русском вчера в 17:58
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Культура
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Политика
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать поведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из Евросоюза при отсутствии сделки, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на членов оппозиционных партий.
РИА Новости 07:30