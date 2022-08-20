Будьте в Плюсе

РБК: рабочая группа при правительстве предложила не вводить маркировку пива

Рабочая группа при правкомиссии по реализации «регуляторной гильотины» сочла избыточным запланированное введение маркировки пивных напитков.
Коммерсантъ
Требование о начале маркировки содержится в перечне Министерства промышленности и торговли.
РБК
РБК обратился за комментариями в аппарат Дмитрия Григоренко и Минпромторг.
РБК
Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) приступит к обязательной маркировке пива в кегах с 1 апреля 2023 года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

РБК: рабочая группа при правительстве предложила не вводить маркировку пива
Коммерсантъ03:53
Рабочая группа при правительстве сочла избыточным требование о маркировке пива
Центральная Служба Новостей03:10
Рабочая группа при правительстве признала требование о маркировке пива избыточным
РБК02:00
Показать все источники

Интересное

Развожаев: попавший в крышу штаба ЧФ беспилотник сбили над зданием

По информации губернатора, поражения здания ЧФ не произошло. Ранее Развожаев заявил, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота.
Газета.Ru03:37

NRK: Норвегии грозит отстранение от Олимпийских игр за нарушение антидопингового кодекса

Спортивные власти Норвегии опасаются, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на страну, так как местная профильная организация не выполняет свои обязательства по международному антидопинговому кодексу, сообщает NRK.
РИА Новостивчера в 02:02

Спикер ГД Володин призвал отправить в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, что охранников заведения правильно было бы отправить "служить в Донбасс".
РИА Новости03:39

Минобороны России: 20 наемников из США погибли при ударе ВКС в районе Андреевки

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказано в сообщении.
РБК03:07

Шойгу назвал идею запрета россиянам въезда в РФ проявлением нацистской политики

Предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики.
Известия03:49

Глава Крыма Аксенов: на западе полуострова сработала система ПВО, цель поражена

В экстренных структурах Крыма РИА Новости уточнили, что ПВО отработала цель на северо-западе Евпатории, в районе поселка Заозерное.
РИА Новости03:15

Киссинджер призвал не затягивать военные действия на Украине

Нужно завершить военные действия на Украине при помощи переговоров, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Коммерсантъ02:49

РВ: Ракеты ВС из РФ достигли объектов ВСУ, в городах Украины гремят взрывы

В городах Украины гремят мощные взрывы, Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам противника, сообщает "Русская Весна".
Banki Loans04:00

Проукраинские активисты в Лейпциге сорвали показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане

Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает Spiegel.
РИА Новости03:49

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ДНР уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

В Донецкой народной республике (ДНР) бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовск), их слова передает РИА Новости.
Lenta.ru03:43