Происшествия
РИА НовостиРБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.
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с чего всё началось
У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.РБК09:27
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Общество
Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе
По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Гаджеты
Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150
Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia.
OAnews 07:05
Технологии
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
Тест-система иранских ученых с использованием наноматериалов позволяет выявить коронавирус за полминуты.
Известия 13:36
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Здоровье
В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией
В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Политика
Захарова оценила статьи западных СМИ о смертности от COVID-19 в России
В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врачи России Геннадий Онищенко назвал данную публикацию «непрофессиональным хайпом» и отметил, что полный расклад по ситуации со смертностью можно будет увидеть только после окончания пандемии.
Известия 12:34
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Единоборства
Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Metaratings 03:51
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Политика
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru вчера в 10:04
Общество
Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06