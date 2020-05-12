У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.

Общество Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.

Гаджеты Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150 Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia. 6

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 175

Здоровье В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов. 16

Авто В Россию едет новый Toyota Highlander Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года. 28

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 164

Политика Захарова оценила статьи западных СМИ о смертности от COVID-19 в России В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врачи России Геннадий Онищенко назвал данную публикацию «непрофессиональным хайпом» и отметил, что полный расклад по ситуации со смертностью можно будет увидеть только после окончания пандемии.

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 137

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Здоровье В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.

Единоборства Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 1,7K

Общество Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией. 24

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 285