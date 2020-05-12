Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.
РБК09:27

Подробнее о событии

Следствие рассматривает две версии гибели миллиардера Дмитрия Босова

Эхо Москвы11:32

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

РИА Новости10:41

Следствие рассмотрит две версии гибели Дмитрия Босова

Forbes10:06

Названы две версии гибели российского миллиардера

Lenta.ru10:19

РБК: следствие допустило смерть Босова из-за неосторожности

Ведомости10:16

РБК: следствие не исключает, что миллиардер Босов погиб по неосторожности

Коммерсантъ10:36

Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

РБК09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество

Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе

По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Гаджеты

Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150

Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia.
OAnews 07:05
6
Технологии

В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд

Тест-система иранских ученых с использованием наноматериалов позволяет выявить коронавирус за полминуты.
Известия 13:36
7
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
7,6K
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
177
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
175
Здоровье

В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией

В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
16
Общество

В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая

Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
330
Авто

В Россию едет новый Toyota Highlander

Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32
28
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
1,8K
Футбол

Бывший игрок «Спартака» Озбилиз показал эффектный финт на тренировке

Sport24.ru 13:37
Общество

В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
164
Политика

Захарова оценила статьи западных СМИ о смертности от COVID-19 в России

В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врачи России Геннадий Онищенко назвал данную публикацию «непрофессиональным хайпом» и отметил, что полный расклад по ситуации со смертностью можно будет увидеть только после окончания пандемии.
Известия 12:34
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
4
Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

RT на русском 05:28
1,1K
Армия и оружие

СМИ Канады сообщили о непонимании мотивов действий России в Арктике

Discover24 12:48
2
Единоборства

Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

Metaratings 03:51
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
385
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
137
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье

В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
Единоборства

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Общество

Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
3
Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
5
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
1,7K
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
25
Политика

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru вчера в 10:04
5,7K
Общество

Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
24
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
285
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
29
ещё по теме
Дмитрий Борисович Босов
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров группы «Аллтек». Основными активами Дмитрия Босова являлись - группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 по 2020 являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное