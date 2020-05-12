Происшествия
РИА НовостиРБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.
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с чего всё началось
У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.РБК09:27
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По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек.
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