У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК. По его словам, бизнесмен периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

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