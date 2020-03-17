Розничные продовольственные магазины попросили ввести отсрочку платежей НДС и снизить регуляторную нагрузку на период борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.

Спорт СМИ: фестиваль игр Steam начнётся 18 марта В декабре 2019 года к церемонии вручения премий The Game Awards в Steam приурочили особое событие — Steam Game Festival.

Экономика Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Происшествия В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Происшествия Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве.

Происшествия В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.

Наука Альтруизм не делает людей счастливыми В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Происшествия Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.

Здоровье Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.