Коронавирус

ВедомостиВедомостиРБК: ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса

Розничные продовольственные магазины попросили ввести отсрочку платежей НДС и снизить регуляторную нагрузку на период борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.
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Российские ритейлеры просят о налоговых каникулах

ГЛАС.RU09:33

Сетевые магазины попросили отсрочку по налогам из-за коронавируса

Говорит Москва08:21

Ретейлеры попросили отсрочку по налогам из-за вируса

Piter.tv08:55

Ритейлеры предложили меры бесперебойного снабжения магазинов товарам

Sostav.ru08:40

РБК: ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса

Ведомости08:57

Ритейлеры просят отсрочку по налогам и упростить доставку из-за коронавируса

Retailer.ru08:16

Ретейлеры попросили отсрочку по уплате НДС из-за вируса

РБК07:48
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Происшествия

В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок

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СМИ: фестиваль игр Steam начнётся 18 марта

В декабре 2019 года к церемонии вручения премий The Game Awards в Steam приурочили особое событие — Steam Game Festival.
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«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

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Газета.Ru 11:15
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Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости вчера в 15:27
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
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Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Известия 18:14
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
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Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Матч ТВ 16:21
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03:34
Происшествия

Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 13:53
Происшествия

В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией

В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
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Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
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Наука

Альтруизм не делает людей счастливыми

В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.
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Экономика

Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
РИА Новости 07:35
Кино

Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

Российская газета 15:15
Происшествия

Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства

Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Дождь 17:08
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
РБК 19:11
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Здоровье

Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам

Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.
Интерфакс 15:31
Армия и оружие

Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее

Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
RT на русском вчера в 02:39
Космос

Эксперт: ситуация с коронавирусом – это «звоночек»

По словам эксперта, судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли.
Радио Sputnik 18:00
Происшествия

В Красноярском крае выявили первый случай коронавируса

Минздрав Красноярского края сообщил о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции на территории региона.
РБК 08:08
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 29 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent на 21:00 по московскому времени опустилась ниже 29 долларов за баррель.
ИА Новороссия 14:27
Общество

Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки

В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Общественное телевидение России 15 марта в 19:54
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
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