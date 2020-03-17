Коронавирус
ВедомостиРБК: ритейлеры попросили отложить уплату НДС из-за коронавируса
Розничные продовольственные магазины попросили ввести отсрочку платежей НДС и снизить регуляторную нагрузку на период борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея Белякова.
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Происшествия
В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок
Спорт
СМИ: фестиваль игр Steam начнётся 18 марта
В декабре 2019 года к церемонии вручения премий The Game Awards в Steam приурочили особое событие — Steam Game Festival.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Футбол
Экс-президент «Реала» лежит в реанимации с коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитолизирован в одну из испанских больниц с коронавирусом.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Происшествия
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве.
Политика
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Наука
Альтруизм не делает людей счастливыми
В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые из Боннского университета (University of Bonn), совместно с Гарвардским университетом (Harvard University), обнаружили, что альтруизм не может сделать людей более счастливыми.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Происшествия
Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства
Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Общество
Коронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам
Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.
Армия и оружие
Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее
Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
Космос
Эксперт: ситуация с коронавирусом – это «звоночек»
По словам эксперта, судьба цивилизации висит на ниточке, и в любой момент люди, как ранее динозавры, могут исчезнуть с лица Земли.
Происшествия
В Красноярском крае выявили первый случай коронавируса
Минздрав Красноярского края сообщил о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции на территории региона.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 29 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent на 21:00 по московскому времени опустилась ниже 29 долларов за баррель.
Общество
Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки
В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.