Будьте в Плюсе

РБК: российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств из-за санкций Запада

Из-за западных санкций, обеспечивших падение объемов грузоперевозок и рост цен на расходные материалы, российские транспортные компании столкнулись со значительными убытками.
Lenta.ru
По данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов.
РБК
В апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи с военной спецоперацией на Украине.
РБК
Основатель онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков рассказал, что раньше на миллион машин приходилось 300 тысяч погрузок каждый день, а сейчас на 1,1 миллиона машин — только 180 тысяч.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Грузовые автоперевозчики предупредили о риске банкротств
Forbes09:06
Транспортники спрогнозировали сокращение числа игроков рынка автомобильных грузоперевозок
РБК03:00
Самое цитируемое
РБК: российские грузовые компании могут обанкротиться из-за санкций
ПРАЙМ07:20
Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынке
Говорит Москва03:29
РБК: российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств из-за санкций Запада
Lenta.ru05:26
Российские грузоперевозчики столкнулись с риском банкротств
Московский Комсомолец05:24
РБК: российские грузоперевозчики могут обанкротиться из-за санкций
РИА Новости06:38

Интересное

Российский McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов

Российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство Москва".
Газета.Ru15:05

В образцах грунта с астероида Рюгу нашли более 20 аминокислот

Японские ученые в ходе исследования образцов грунта с отдаленного астероида Рюгу обнаружили более 20 различных аминокислот, входящих в состав белков.
ТАСС Наука 19:37

Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН во время речи главы Евросовета Мишеля

Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
РИА Новости13:45

Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
РИА Новости08:57

«Ростелеком» проводит проверку по факту утечки внутренних данных сотрудников компании

«Ростелеком» ведет проверку по факту утечки данных внутренних аккаунтов компании, возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена.
Lenta.ru16:18

Diablo Immortal получила оценку 0,8 балла из 10 от пользователей Metacritic

На момент публикации материала средняя оценка тайтла на основе более 500 отзывов составляет 0,8 балла из 10.
CyberSport.ru05:51

Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и системой виджетов

Американская корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC) представила новую версию операционной системы для iPhone iOS 16.
РБК14:40

Песков напомнил о законе после требования Михалкова признать «Ельцин Центр» иноагентом

Некоторые эпизоды, связанные с работой екатеринбургского «Ельцин Центра», вызывали споры в обществе, но для того чтобы признать организацию иноагентом, нужно строго руководствоваться законом.
Известия09:19

Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов

В случае, если бы консерваторам удалось вынести Джонсону вотум недоверия, он бы покинул пост лидера партии и премьер-министра, а тори были бы обязаны выбрать нового премьера.
РБК16:06

Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.
РИА Новости12:43