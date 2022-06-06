Lenta.ruРБК: российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств из-за санкций ЗападаИз-за западных санкций, обеспечивших падение объемов грузоперевозок и рост цен на расходные материалы, российские транспортные компании столкнулись со значительными убытками.Lenta.ruПо данным Ассоциации международных автоперевозчиков, доставкой грузов в ЕС занимались 3,1 тыс. российских компаний с парком на 45 тыс. автопоездов.РБКВ апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России в связи с военной спецоперацией на Украине.РБКОснователь онлайн-экспедитора Deliver Данил Рудаков рассказал, что раньше на миллион машин приходилось 300 тысяч погрузок каждый день, а сейчас на 1,1 миллиона машин — только 180 тысяч.Lenta.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРБКАбзацГазета.RuИА Красная ВеснаYakutsk.ruМордовМедиаАпокриф МедиаРосбалтНовый ДеньЦарьградАБНРамблерНовые ИзвестияДума ТВПодробнее о событииГрузовые автоперевозчики предупредили о риске банкротствForbes09:06Транспортники спрогнозировали сокращение числа игроков рынка автомобильных грузоперевозокРБК03:00Самое цитируемоеРБК: российские грузовые компании могут обанкротиться из-за санкцийПРАЙМ07:20Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынкеГоворит Москва03:29РБК: российские грузовые компании столкнулись с угрозой банкротств из-за санкций ЗападаLenta.ru05:26Российские грузоперевозчики столкнулись с риском банкротствМосковский Комсомолец05:24РБК: российские грузоперевозчики могут обанкротиться из-за санкцийРИА Новости06:38Показать ещёОценить549Поделиться