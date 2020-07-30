Общество
КоммерсантъРоссияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments.
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с чего всё началось
Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. СlоиdРаумептs также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян.РБКвчера в 22:00
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Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Общество
В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 834 499, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Россия готовит для переброски две группы провокаторов — ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии на встрече с кандидатами в президенты страны проинформировал, что под Псковом и Невелем готовятся группы для провокаций в республике, 30 июля заявил кандидат на пост главы государства один из лидеров общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев на встрече с журналистами.
ИА Красная Весна 03:56
Экономика
Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Политика
США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
Общество
Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний
Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 03:15
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Технологии
Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple
Мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.
ТАСС 02:39
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Армия и оружие
Донбасс сегодня: перемирие сорвано, ВСУ несут потери, штаб ООС теряет контроль над армией
Силы спецопераций ВСУ сорвали перемирие. Штаб ООС теряет контроль над националистами и военными и посылает ДРГ к линии фронта.
ФАН вчера в 13:16
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
ЦНИИмаш приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты-носителя "Крыло-СВ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски
По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Здоровье
На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки
Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человека. Из них 1 673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20