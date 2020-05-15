Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыРБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле
"В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле
Будущее России. Национальные проекты03:40
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
Во Владимирской области выявлено 88 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:06
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации двойного убийства, сообщили в пятницу, 15 мая, в Следственном Управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Известия 03:51
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия
В Тамбовской области за сутки выявили 86 новых случаев COVID-19
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 86 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрировано 1737 случаев COVID-19, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:23
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Киберспорт
Основатель Respawn заявил, что студия не работает над новой Titanfall
CyberSport.ru вчера в 22:46
Происшествия
Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 38-летнего военнослужащего Давида Сарабашяна Южный окружной военный суд, признав его виновным в шести нападениях на женщин, пять из которых завершились изнасилованием и убийством.
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
РБК вчера в 09:00
Происшествия
В Курской области коронавирус подтвержден еще у 80 человек
По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Друг для друга (Курск) 02:52
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13 мая в 13:38
Общество
В Свердловской области ещё 104 человека заразились коронавирусом
За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 104 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:38
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву
Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 03:53
Общество
В отеле Киева обнаружили почти 50 рожденных для иностранцев младенцев
Офис генерального прокурора Украины изучают ситуацию с содержании в отеле «Венеция» в Киеве 46 младенцев, которые были рождены украинками для иностранных граждан и которые застряли в стране из-за карантина.
Московский Комсомолец 01:20
Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
Ажиотажем вокруг детских пособий воспользовались мошенники
Десятки мошеннических сайтов появились на фоне ажиотажа с выплатами детских пособий, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая, 14 мая пишет «Коммерсантъ».
ИА Красная Весна вчера в 06:07
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47