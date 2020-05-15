"В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа", - пишет издание.

РБК: самоизоляция не привела к росту «плохих» долгов в апреле

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Происшествия В Курской области коронавирус подтвержден еще у 80 человек По данным оперативного штаба на 7:30 15 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1777 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 231

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Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 1K