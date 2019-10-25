Общество

BFM.ruBFM.ruРБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.
РБК02:03

Подробнее о событии

Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Superjet, пишут СМИ

РИА Новости04:58

«Сухая» сделка: Норвежская авиакомпания закупит 40 SSJ100. Но с двумя условиями - источники

Царьград04:39

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК02:03

СМИ: норвежский лоукостер получит 40 самолетов Superjet

Телеканал 360°04:06

РБК: производитель Sukhoi Superjet продаст 40 самолетов норвежскому лоукостеру

Новая газета03:41

«Сухой» договорился о продаже 40 лайнеров SSJ100 лоукостеру из Норвегии

Ведомости03:29

Sukhoi Superjet 100 нашли нового покупателя

Lenta.ru04:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 10:03
Политика

Джонсон попросит парламент провести внеочередные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предложить парламенту провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.
Российская газета вчера в 12:58
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Кино

В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова

В российский прокат психологический триллер «Сторож» выходит в этот четверг, 24 октября.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:48
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста

Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
ТАСС 04:22
Экономика

За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru 04:27
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Политика

Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.
Деловой квартал (Екатеринбург) 23 октября в 08:32
Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Костадиновым

Bookmaker-ratings.ru 04:52
Экономика

Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс вчера в 18:36
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор 23 октября в 03:13
Общество

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Коммерсантъ 04:09
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие

В порт Батуми вошел американский эсминец Porter

Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Наука

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru 23 октября в 17:16
Технологии

«Ростех» представит прототип облегчённого планшета

Актуальные Новости вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Появились снимки Заворотнюк с тяжелобольными детьми

Новые снимки появились на страничке, созданной родными Анастасии Заворотнюк в её поддержку.
News.ru 04:11
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Политика

Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе

"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
Российская газета 05:58
Технологии

Mail.Ru Group создаст суперприложение на базе «ВКонтакте»

Mail.Ru Group намерена развивать собственные супераппы (Super App, суперприложение).
РБК 01:30
Авто

УАЗ представил «Патриот» для ДПС

Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное