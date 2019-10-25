Общество
BFM.ruРБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.РБК02:03
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