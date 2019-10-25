Зачем европейскому лоукостеру Superjet Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских бюджетных компаний (лоукостеров), заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту.

с чего всё началось

Обновлено в 14:14 Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заключила с "Гражданскими самолетами Сухого" меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Армия и оружие Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.

Происшествия Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.

Политика Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.

Происшествия В селе, где сбили «пьяного» мальчика, провели следственный эксперимент 6-летнего мальчика днём 13 июля в селе Буйское Уржумского района насмерть сбил майор полиции - оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский».

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Авто Toyota привезла в Россию роскошную версию минивэна Hiace Компания Toyota объявила о старте приема заказов в России на новую топовую модификацию минивэна Hiace под названием VIP.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Экономика Кремль объяснил списание долгов Африке на 20 миллиардов долларов Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Происшествия Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".

Политика Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ По мере приближения выборов президента США американские СМИ все чаще теряют чувство реальности и адекватность.

Кино В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Общество «Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».

Армия и оружие В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.

Происшествия В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области "Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чечне установили и доставили в полицию участника конфликта в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Политика Лавров назвал границу России с Норвегией самой мирной в Европе Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал российско-норвежскую границу самой мирной в Европе.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Общество Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.