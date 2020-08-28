РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

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ФНС России оценила доходы 1 млн зарегистрировавшихся самозанятых в 130 млрд рублей, которые ее сотрудники сочли выведенными из серой зоны. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные службы. ФНС уточняет, что из доходов самозанятых службе удалось получить 3,5 млрд рублей налогов.