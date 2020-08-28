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ТАСС
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ФНС России оценила доходы 1 млн зарегистрировавшихся самозанятых в 130 млрд рублей, которые ее сотрудники сочли выведенными из серой зоны. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные службы. ФНС уточняет, что из доходов самозанятых службе удалось получить 3,5 млрд рублей налогов.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр).
РБК17:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Самозанятые россияне легализовали доходы на ₽130 млрд — РБК

Телеканал 360°22:14
Mockva.ru

Самозанятые в России вывели из тени больше 130 млрд рублей доходов

Mockva.ru17:28
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
REGNUM

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

REGNUM17:38
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
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Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск

Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, — говорится в заявлении, размещённом на сайте совета.
News.ruвчера в 11:56
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Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
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Стартовал шестой международный военно-технический форум "Армия-2020" – главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса Одна из площадок ежегодного форума организована в Улан-Удэ на аэродроме "Восточный".
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32