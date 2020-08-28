РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени
ФНС России оценила доходы 1 млн зарегистрировавшихся самозанятых в 130 млрд рублей, которые ее сотрудники сочли выведенными из серой зоны. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные службы. ФНС уточняет, что из доходов самозанятых службе удалось получить 3,5 млрд рублей налогов.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр).
РБК17:00
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