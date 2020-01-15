Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

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Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК. Сумма сделки оценивается в €500 млн. Меморандум о намерениях был подписан в конце 2019 года.
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Семья Евтушенкова оказалась претендентом на немецкие гипермаркеты Real

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