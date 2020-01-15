Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК. Сумма сделки оценивается в €500 млн. Меморандум о намерениях был подписан в конце 2019 года.

Политика Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Мутко объяснил отставку правительства Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.

Космос Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.

Технологии Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7 С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.

Происшествия Возле «Черной речки» взорвалась и сгорела машина Вечером в среду, 15 января, на границе Петроградского и Приморского районов Петербурга, на улице Академика Крылова возле станции метро «Черная речка» прямо на трамвайных путях взорвалась машина с газовым баллоном.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Политика В Госдуме назвали возможных преемников Медведева Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».

Автоспорт Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова занял первое место в классе грузовиков на десятом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Происшествия Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.

Космос Ученые предупредили о приближении «ледникового периода в миниатюре» На 2020 г. может прийтись минимум 11-летнего солнечного цикла, в результате чего в ближайшие годы на Земле может наступить мини-вариант ледникового периода, сообщает ZeroHedge со ссылкой на данные, опубликованные в Interesting Enginiring.

Экономика Минфин раскрыл сроки доработки проекта о накопительных пенсиях Законопроект о новой системе пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план — ГПП) может быть внесен в правительство в марте 2020 года.