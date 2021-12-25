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РБК: сеть магазинов французской одежды Kiabi закроется в России к июлю 2022 года

Французская сеть магазинов одежды Kiabi планирует закрыть свои магазины в России к середине 2022 года.
РИА Новости
Представитель российского офиса Kiabi подтвердил РБК, что компания уходит с российского рынка.
РБК
Завершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина, планируется за первое полугодие 2022 года.
РБК
У сети Kiabi, которая также является частью холдинга семьи Мюлье, в настоящее время работает 450 магазинов в 18 странах.
РБК

Подробнее о событии

РБК: сеть магазинов французской одежды Kiabi закроется в России к июлю 2022 года
РИА Новости04:43
Французская сеть магазинов одежды Kiabi уйдет с российского рынка к июлю 2022 года
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