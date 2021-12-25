РИА НовостиРБК: сеть магазинов французской одежды Kiabi закроется в России к июлю 2022 годаФранцузская сеть магазинов одежды Kiabi планирует закрыть свои магазины в России к середине 2022 года.РИА НовостиПредставитель российского офиса Kiabi подтвердил РБК, что компания уходит с российского рынка.РБКЗавершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина, планируется за первое полугодие 2022 года.РБКУ сети Kiabi, которая также является частью холдинга семьи Мюлье, в настоящее время работает 450 магазинов в 18 странах.РБКЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградАБНREGNUMНевские НовостиТелеканал 360°ИА Красная ВеснаЭкономика сегодняГазета.RuРБКTatCenterAnewsМолваНациональная служба новостейDP.RURB.RUФАНПодробнее о событииРБК: сеть магазинов французской одежды Kiabi закроется в России к июлю 2022 годаРИА Новости04:43Французская сеть магазинов одежды Kiabi уйдет с российского рынка к июлю 2022 годаРБК01:00Самое цитируемоеРБК: Французская сеть магазинов одежды Kiabi закроет точки в России в течение 6 месяцевLenta.ru02:56РБК: Владелец Decathlon и Leroy Merlin закроет в России магазины KiabiНациональная служба новостей02:16Французская сеть магазинов одежды Kiabi уйдет из РоссииКоммерсантъ02:12Французская сеть магазинов одежды Kiabi решила уйти с российского рынкаГоворит Москва01:36Владелец Auchan намерен закрыть в России сеть магазинов одежды KiabiВедомости03:05Показать ещёОценить254Поделиться