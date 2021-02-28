Российская платёжная система МИР с 27 апреля вводит запрет на пополнение со своих карт иностранных электронных кошельков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который «Мир» разослала банкам.

С чего всё началось «Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам. РБК 16:01