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РБК: система МИР запретит переводы на иностранные электронные кошельки

Российская платёжная система МИР с 27 апреля вводит запрет на пополнение со своих карт иностранных электронных кошельков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на технологический бюллетень, который «Мир» разослала банкам.В источнике
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«Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам.
РБК16:01
Подробнее о событии

Платежная система «Мир», по сведениям издания РБК, запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Эхо Москвы19:22

С карты «Мир» запретят пополнять иностранные электронные кошельки

Московский Комсомолец16:37

РБК: система МИР запретит переводы на иностранные электронные кошельки

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РБК: «Мир» запретит пополнение иностранных кошельков своими картами

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