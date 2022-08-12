Газета.RuРБК: снижение бюджетных доходов РФ на 26% связано с санкциями и проблемами металлурговВ июле 2022 года ненефтегазовые доходы бюджета рухнули на 29% и составили 990 млрд рублей, что стало антирекордом как минимум за 11 лет.Газета.RuНефтегазовые поступления тоже снизились, но менее значительно — на 22% год к году, до 771 млрд руб.РБКВ июле профицит федерального бюджета составил 892 миллиарда рублей.Lenta.ruСнижение ненефтегазовых доходов стало результатом воздействия санкций на российскую экономику, отмечает профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВыберу.руАлтапрессРосбалтФАНSIA.ruВесьмаРБКПодробнее о событииРБК: в июле 2022 года несырьевые доходы бюджета упали на 29% из-за антироссийских санкцийNews.ru04:44Эксперты объяснили резкое снижение доходов бюджета вне нефти и газаРБК00:00Самое цитируемоеДанные Минфина РФ говорят о сокращении доходов вне газа и нефти из-за санкцийФАН04:23РБК: снижение бюджетных доходов РФ на 26% связано с санкциями и проблемами металлурговГазета.Ru03:18Снижение доходов российского бюджета связали с проблемами у металлурговСекрет фирмы03:03РБК: снижение ненефтегазовых доходов бюджета связано с санкциями и нарушением логистикиLenta.ru02:41Эксперты объяснили резкий спад доходов бюджета вне нефти и газа эффектом санкцийForbes03:58Показать ещёОценить122Поделиться