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РБК: снижение бюджетных доходов РФ на 26% связано с санкциями и проблемами металлургов

В июле 2022 года ненефтегазовые доходы бюджета рухнули на 29% и составили 990 млрд рублей, что стало антирекордом как минимум за 11 лет.
Газета.Ru
Нефтегазовые поступления тоже снизились, но менее значительно — на 22% год к году, до 771 млрд руб.
РБК
В июле профицит федерального бюджета составил 892 миллиарда рублей.
Lenta.ru
Снижение ненефтегазовых доходов стало результатом воздействия санкций на российскую экономику, отмечает профессор НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев.
РБК

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РБК: в июле 2022 года несырьевые доходы бюджета упали на 29% из-за антироссийских санкций
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