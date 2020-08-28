РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
Смотрите также
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи
Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Дело, по которому проходит адвокат Ефремова, не прекращали
Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Меркель заявила о необходимости сохранения диалога с Россией
Кремль опроверг обязательную вакцинацию от коронавируса в России
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа
Германия может ввести санкции против РФ из-за Навального
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
В правящей партии Японии подтвердили решение Абэ об отставке
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии