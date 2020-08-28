РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
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С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
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