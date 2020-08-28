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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском12:30

СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
RT на русском11:57
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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