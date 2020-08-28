РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
Смотрите также
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Президент обсудил с Совбезом отношения с соседними странами
WADA обеспокоено увольнением Гануса с поста главы РУСАДА
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Фальков заявил о снижении вузами цен на обучение после указаний Путина
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Лукашенко: целью НАТО в Белоруссии является продвижение к границам РФ
Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
WADA обеспокоено увольнением Гануса с поста главы РУСАДА
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в хищении более 1 млрд рублей
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России
С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии