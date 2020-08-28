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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36

Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
20

На девяти машинах заменены моторы

Перед началом уик-энда в Спа в плановом порядке были заменены двигатели внутреннего сгорания на машинах команды Mercedes и её клиентов, за исключением Williams Джорджа Расселла, который получил новую силовую установку на втором этапе сезона после проблем, возникших в ходе Гран При Австрии.
F1news.ru05:59

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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В Воронежской области выделили 1,4 миллиарда на развитие села

Как отметили на выездном заседании правительства региона в селе Каширском, в котором принял участие председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов, средства были распределены по трем направлениям: на обеспечение населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда и улучшение инфраструктуры.
Российская газета08:59

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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СК оценил причиненный экс-главой РКК «Энергия» ущерб в миллиард рублей

Бывший гендиректор одного из крупнейших предприятий космической отрасли России РКК "Энергия" Владимир Солнцев обвиняется в хищении миллиарда рублей – об этом стало известно из ходатайства следователя о его аресте.
РИА Новости09:07
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Observer: System Redux выйдет и в Steam

Разработчики из Bloober Team объявили, что Observer: System Redux — обновлённая версия оригинального киберпанк-хоррора для PlayStation 5 и Xbox Series X — выйдет и в Steam в зимние праздники.
Игромания.ру02:35

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса

Под наблюдением в регионе остаются четыре вспышки коронавируса – в неврологическом отделении Псковской областной больницы, санатории «Гороховое озеро» и двух монастырях – Иоанно-Богословском мужском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Псковское агентство информации06:54

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБК06:32
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