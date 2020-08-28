РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
Смотрите также
В немецкой клинике сообщили о состоянии Навального
В парке Москвы мужчина подрался с пятилетним мальчиком из-за игрушки
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Путин открыл четырехполосную трассу «Таврида» в Крыму
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах
В немецкой клинике сообщили о состоянии Навального
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Роднина отреагировала на увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии