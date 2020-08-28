РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.