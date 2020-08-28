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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM06:32
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19

Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии, иначе он поступить не мог.
Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции
Взгляд.ру06:57
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

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Вести.Ru03:20
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Родители севастопольских школьников взубнтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.
Новый День07:11

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Российская газета08:07
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РБК Калининград07:22