РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени
Смотрите также
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений
С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии