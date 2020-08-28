«Вратарь галактики»: Космобольцы-добровольцы

Для начала — это подростковая околофантастическая комедия в стиле «Детей шпионов» (мы дожили до того, что спецэффекты нынче так дёшевы, что то, что за океаном за три копейки снимали двадцать лет назад, теперь может себе позволить и продюсер Сельянов на деньги Минкульта).