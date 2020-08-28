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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК сообщил, что самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

С 2019 года самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Общее число самозанятых достигло 1 млн.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК27 августа в 17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM28 августа в 06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости28 августа в 02:19
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК27 августа в 17:00
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС27 августа в 20:40
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы27 августа в 20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru27 августа в 18:01
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ28 августа в 02:36

Оппозиция Белоруссии: Путин посылает нам месседж, что Лукашенко слаб

Один из членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заметила в словах президента Российской Федерации Владимира Путина сигнал о слабости действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Российский Диалогвчера в 15:41
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

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REGNUM28 августа в 15:20
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который на правах аренды выступает за «Ротор», рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру «железнодорожников» Юрию Семину.
Спорт-Экспресс18:50

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Для начала — это подростковая околофантастическая комедия в стиле «Детей шпионов» (мы дожили до того, что спецэффекты нынче так дёшевы, что то, что за океаном за три копейки снимали двадцать лет назад, теперь может себе позволить и продюсер Сельянов на деньги Минкульта).
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Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

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Общественная служба новостей18:35
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
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