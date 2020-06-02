Экономика
ИзвестияПравительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Читать в источнике
Оценить3K
с чего всё началось
Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Политика
Мишустин представил Путину план восстановления экономики
Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Экономика
Сбербанк откроет S7 Group кредиты на 1 млрд рублей для выплаты зарплат
Сбербанк предоставит S7 Group кредиты на выплаты зарплаты общим объемом около 1 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка.
ТАСС вчера в 04:06
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport 07:37
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Авто
Renault назвал цены и комплектации нового Kaptur
Renault объявила цены на все комплектации нового Kaptur.
Тарантас Ньюс вчера в 10:48
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Общество
Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода.
Известия 05:55
Футбол
«Ростов» договорился о переходе Ковалева
По данным matchtv.ru, «Ростов» договорился с курским «Авангардом» о переходе правого защитника Константина Ковалева.
Матч ТВ 06:23
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe 31 мая в 23:31
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
Гаджеты
Apple блокирует и отслеживает украденные iPhone в США
Всем поклонникам компании давно известно, что Apple использует некую разновидность бесконтактного программного обеспечения, которое отключает устройство, когда оно незаконно взято из магазина.
МИТ 07:47
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости 31 мая в 20:08
Общество
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Общество
Совет Федерации одобрил закон о едином регистре населения
Сведения о россиянах и иностранцах, живущих в России, соберут в едином федеральном информационном регистре.
Российская газета 05:46
Происшествия
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет после истории с гибелью подозреваемого в краже молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Петербурге 19-летний юноша убил спящую мать
Во вторник, 2 июня, стало известно, что накануне в полицию позвонила 35-летняя женщина, которая заявила об убийстве в квартире одного из домов на Богатырском проспекте в Петербурге.
Форпост Северо-Запад 06:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49