Правительство по поручению президента подготовило Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

с чего всё началось

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

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