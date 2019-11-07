Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.

с чего всё началось

Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга) Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ.

РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

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