Экономика
ВедомостиРБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ
Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга) Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:07, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости вчера в 09:27
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал вчера в 14:32
Происшествия
В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом
Newvz.ru вчера в 02:55
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Газета.Ru 05 ноября в 10:18
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 05 ноября в 15:44
Происшествия
Школьники убили безногого инвалида и изнасиловали его сожительницу
Бурное застолье закончилось трагедией: подростки до смерти забили 40-летнего хозяина дома, затем в извращенной форме изнасиловали его сожительницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:47
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Дума ТВ вчера в 05:44
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Происшествия
Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина
Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
Взгляд-инфо вчера в 22:55
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Происшествия
В СК рассказали, кто стрелял в кемеровского адвоката
В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали, кто стрелял в известного кемеровского адвоката.
Сибдепо 00:01
Политика
Иран начал обогащение урана в Фордо
Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ вчера в 16:28
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
Коммерсантъ вчера в 03:04
Культура
HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве
Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
ТАСС вчера в 08:26
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия вчера в 15:33
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru вчера в 14:55
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31