Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Происшествия Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.

Общество Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.

Здоровье 30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.

Политика Крашенинников: В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию По состоянию на утро понедельника в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ поступило 17 законодательно оформленных предложений, рассказал на заседании группы ее сопредседатель Павел Крашенинников.

Технологии Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Общество В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.

Здоровье Число жертв коронавируса за сутки выросло в полтора раза В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, за сутки выросло в полтора раза — с 56 до 80 человек.

Общество Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.

Фигурное катание В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.

Происшествия В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.