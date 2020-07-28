Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиавластям. Как сообщалось ранее, с 1 августа будет открыто авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

с чего всё началось

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

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