"Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы", - сказал собеседник агентства. Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.

с чего всё началось

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

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