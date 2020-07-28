Общество
РИА НовостиРБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.
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"Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы", - сказал собеседник агентства. Ранее источник ТАСС сообщал, что авиасообщение между РФ и Южной Кореей может возобновиться с 1 августа.ТАСС05:29
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