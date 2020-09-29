РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана
В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.В источнике
С чего всё началось
В Кремле обсудили отставку главы Дагестана
Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00
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