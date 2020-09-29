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Ведомости
Ведомости

РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана

В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева

РИА Новости03:22
Коммерсантъ

РБК: Васильев может уйти с поста главы Дагестана до думских выборов

Коммерсантъ00:54
Черновик

В Кремле обсудили отставку Владимира Васильева: РБК

Черновик01:11
URA.Ru

РБК: в Кремле обсуждают отставку главы важного региона РФ

URA.Ru01:02
Эхо Москвы

Глава Дагестана Владимир Васильев, как утверждают в его администрации, работает в обычном режиме

Эхо Москвы03:04
Московский Комсомолец

СМИ: В Кремле обсуждают отставку главы Дагестана и новых кандидатов

Московский Комсомолец00:39
РБК

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

РБК00:00

Московских школьников решено отправить на каникулы с 5 по 18 октября

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в указе.
Говорит Москва02:08

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода коронавируса на плато

Снижение прироста новых случаев COVID-19 в России произойдет после выхода на плато в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев, 28 сентября передают РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 06:49
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Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Критического уровня по заболеваемости коронавирусом Подмосковье нет, но эпизоды есть, в течение недели будет принято решение по дальнейшим шагам в этой ситуации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости03:41

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Россия и Беларусь возобновили переговоры по углублению интеграции

Согласование дорожных карт ведется с 2019 года Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что стороны возобновили переговоры по согласованию дорожных карт, которые нацелены на углубление интеграции в Союзном государстве.
Союзное Вече03:55