Реальное время 18

В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.