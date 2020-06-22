Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, передает РБК слова руководителя Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.

РБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций

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