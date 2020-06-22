Экономика
ВедомостиРБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций
Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, передает РБК слова руководителя Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
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Центробанк отказался снимать часть иностранных акций с торгов на российских биржах
Народные новости02:37
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Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Происшествия
В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар
В Чернобыльской зоне снова возник пожар, загорелась лесная подстилка около села Ильинцы на территории Лубянского лесничества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по ЧС.
BFM.ru 02:50
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Вести.Ru вчера в 10:24
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Здоровье
В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
Теннис
Второй теннисист заразился коронавирусом на турнире Джоковича
Финальная встреча соревнований между сербом и россиянином Андреем Рублевым была отменена после того, как тест болгарского теннисиста Григора Димитрова на коронавирус дал положительный результат.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Политика
КГБ Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Бабарико и его сыну
«В установленный срок обвинение предъявлено», – сообщил официальный представитель КГБ республики, передает ТАСС.
Взгляд.ру 03:55
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Общество
В Саратовской области выявлено 115 новых заражений коронавирусом
С начала пандемии 41 житель Саратовской области скончался от коронавируса.
АиФ Саратов вчера в 01:55
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Футбол
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет
Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиям Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.
Lenta.ru 03:57
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Гаджеты
Blu-ray плееры Samsung перестали работать
Пользователи массово пожаловались на Blu-ray плееры Samsung — устройства просто перестали работать.
Ferra вчера в 06:48
Общество
Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11