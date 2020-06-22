Экономика

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций

Иностранные акции, уже торгующиеся в России, выйдут из-под требования о делистинге бумаг, не соответствующих закону о защите инвесторов, передает РБК слова руководителя Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева.
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РБК сообщил об отказе ЦБ от планов делистинга части иностранных акций

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ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

РБКвчера в 23:00

Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

Коммерсантъвчера в 12:44
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Гаджеты

В Сеть утекли характеристики и фото нового смартфона Honor X10 Max

Discover24 02:45
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Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
4,4K
Происшествия

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне снова возник пожар, загорелась лесная подстилка около села Ильинцы на территории Лубянского лесничества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по ЧС.
BFM.ru 02:50
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Вести.Ru вчера в 10:24
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Здоровье

В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
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Теннис

Второй теннисист заразился коронавирусом на турнире Джоковича

Финальная встреча соревнований между сербом и россиянином Андреем Рублевым была отменена после того, как тест болгарского теннисиста Григора Димитрова на коронавирус дал положительный результат.
Газета.Ru 03:59
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Экономика

Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
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Политика

КГБ Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Бабарико и его сыну

«В установленный срок обвинение предъявлено», – сообщил официальный представитель КГБ республики, передает ТАСС.
Взгляд.ру 03:55
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 20 июня в 05:07
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Общество

В Саратовской области выявлено 115 новых заражений коронавирусом

С начала пандемии 41 житель Саратовской области скончался от коронавируса.
АиФ Саратов вчера в 01:55
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Футбол

В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет

Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиям Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.
Lenta.ru 03:57
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Гаджеты

Blu-ray плееры Samsung перестали работать

Пользователи массово пожаловались на Blu-ray плееры Samsung — устройства просто перестали работать.
Ferra вчера в 06:48
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Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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