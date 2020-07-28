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Ведомости

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.В источнике
С чего всё началось
РБК

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБК01:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России

РИА Новости06:44
RT на русском

Аналитик оценил ситуацию с валютными вкладами россиян

RT на русском06:26
РБК

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБК01:00
Lenta.ru

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

Lenta.ru03:46
Газета.Ru

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru02:31
Эхо Москвы

Крупнейшие российские банки снова столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы03:04
Вести.Ru

Россияне взяли из банков 600 миллионов долларов на отпуск

Вести.Ru04:27

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Известия06:39
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В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru02:51
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ХТБ-party в М`АРС

Центр современного искусства М`АРС и арт-группа Synticate.team представляют ХТБ-party – футуристическую вечеринку с диджейской музыкой.
Собеседник05:58

В Ивановской области выявлен третий случай бешенства в текущем году

Как оценивают специалисты ВОЗ, среди инфекционных заболеваний, наносящих наиболее сильный ущерб экономике, бешенство находится на пятом месте, - рассказывают в Россельхознадзоре.
Московский Комсомолец Иваново05:05

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБКвчера в 05:02
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Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия06:07
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфаксвчера в 11:12
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Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»

Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru06:45

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК06:30
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