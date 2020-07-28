РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
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Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.В источнике
С чего всё началось
Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов
Отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБК01:00
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