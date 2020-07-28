Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать616
с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
РБК01:00

Подробнее о событии

Экономист прокомментировал сообщения об оттоке валютных вкладов

RT на русском13:47

Новости на «России 24». Россияне забрали у банков 600 миллионов долларов ради отдыха

Вести.Ru10:37

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru02:31

Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России

РИА Новости06:44

Крупнейшие банки России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Известия05:20

Крупные кредитные учреждения России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы11:21

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество

Гейб Ньюэлл считает, что Xbox Series X лучше PS5

Глава Valve Гейб Ньюэлл поделился мнением о PlayStation 5 и Xbox Series X на телешоу в Новой Зеландии.
Cyber.sports.ru 08:12
1
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
1
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 17:09
20
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
403
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
7
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина заметила, что актриса будто нарочито показывала кольцо в камеру смартфона.
iReactor 07:45
59
Здоровье

В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области

После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
127
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
3
Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН 26 июля в 12:22
22
Футбол

Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус перед вылетом в Россию

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч пройдёт тестирование на коронавирус 29 июля, сообщает Tyc Sports.
Чемпионат 15:02
Общество

Александр и Софья стали самыми популярными именами в июне в Москве

ТАСС 03:13
66
Общество

Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию.
Эхо Москвы 14:59
20
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Новые автомобили 10:16
86
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,3K
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
369
Космос

На снимке Солнца NASA появился странный объект

Популярная механика 06:47
1
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
32
Футбол

Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту

Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров.
Чемпионат 12:45
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
894
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
1,4K
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
10
Происшествия

Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.
ТАСС 15:16
Политика

МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»

Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
74
Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

В интервью «Вечерней Москве» певец и композитор Юрий Лоза поделился своими размышлениями о заработке отечественных артистов.
Что происходит 06:38
22
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
1
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
994
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
853
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное