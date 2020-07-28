Финансы
ВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось
В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.РБК01:00
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Авто
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Национальная служба новостей вчера в 08:10
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
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Происшествия
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RT на русском 10:38
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
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Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
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Evo-rus.com 03:00
Происшествия
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Общество
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BFM.ru 08:45
Здоровье
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Несколько медучреждений областной столицы опять перепрофилируют под стационары, где будут проходить лечение пациенты с коронавирусом.
Волга-Медиа 08:46
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
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Фирма Audi запустила проект по двунаправленной зарядке
Новейший пример работ в этой сфере — исследовательский проект, запущенный в кооперации Audi и Hager Group.
Драйв 10:08
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
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МТС получил первую лицензию на 5G в России
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REGNUM 09:00
Здоровье
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Следуя рекомендациям медиков, которые назвали лишний вес одним из главных факторов, отягощающих течение болезни, правительство запретило рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете.
ТВ Центр вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Асмус призналась в первом оргазме после развода с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус призналась, какой оргазм стала испытывать после развода с резидентом Comedy club Гариком Харламовым.
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Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
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